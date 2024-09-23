Талер 1846 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4250 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

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