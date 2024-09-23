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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Талер 1846 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Аверс монеты - Талер 1846 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл Реверс монеты - Талер 1846 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Александр Карл
  • Номинал Талер
  • Год 1846
  • Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4250 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - March 15, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 15 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Ангальт-Бернбург Талер 1846 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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