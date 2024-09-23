Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
Талер 1846 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Александр Карл
- Номинал Талер
- Год 1846
- Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Талер 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4250 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Anticomondo (3)
- Archives International Auctions (1)
- Auction World (1)
- Auctiones (1)
- Aurea (1)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (1)
- Busso Peus (2)
- cgb.fr (1)
- CNG (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Felzmann (4)
- Frühwald (1)
- Gärtner (2)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (16)
- Katz (4)
- Kroha (5)
- Künker (10)
- Möller (3)
- Münz Zentrum Rheinland (5)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rauch (4)
- Reinhard Fischer (6)
- Rhenumis (2)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (2)
- Stary Sklep (1)
- Teutoburger (17)
- UBS (2)
- Universum Coins GmbH (2)
- Vila Rica Moedas Ltda (1)
- VINCHON (1)
- WAG (15)
- WCN (1)
- Westfälische (1)
- Александр (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск