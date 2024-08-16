Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
2 талера 1855 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Александр Карл
- Номинал 2 талера
- Год 1855
- Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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