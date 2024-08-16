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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

2 талера 1855 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл Реверс монеты - 2 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Александр Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1855
  • Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1504 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Heritage - August 17, 2018
Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе SINCONA - May 16, 2018
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1855 A на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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