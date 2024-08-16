2 талера 1855 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30216 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

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