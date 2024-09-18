1/6 талера 1856 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5221 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2800 DKK. Торги состоялись 24 октября 2020.

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