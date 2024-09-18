Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1/6 талера 1856 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,521)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Александр Карл
- Номинал 1/6 талера
- Год 1856
- Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5221 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2800 DKK. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
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Дата 8 декабря 2023
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Сохранность AU
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Сохранность VF
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Дата 15 сентября 2022
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