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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1/6 талера 1856 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Аверс монеты - 1/6 талера 1856 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл Реверс монеты - 1/6 талера 1856 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,521)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Александр Карл
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1856
  • Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5221 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 2800 DKK. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Bruun Rasmussen - May 26, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1856 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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