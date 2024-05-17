London Coins LTD
Описание фирмы
- Название London Coins LTD
- Страна Великобритания
- Год основания 1982
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://www.londoncoins.co.uk/
Офис в Лонгфилд
- Страна Великобритания
- Город Лонгфилд
- Адрес Upper Street, 4-6
- Телефон 01474 871464
- Email info@londoncoins.co.uk
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
1 марта 2025 2 марта 2025 Auction 188 1995 963,148 $
30 ноября 2024 1 декабря 2024 Auction 187 3085 1,184,010 $
31 августа 2024 1 сентября 2024 Auction 186 2775 1,001,391 $
1 июня 2024 2 июня 2024 Auction 185 3574 1,169,857 $
2 марта 2024 3 марта 2024 Auction 184 2559 885,381 $
2 декабря 2023 3 декабря 2023 Auction 183 2825 1,245,709 $
2 сентября 2023 3 сентября 2023 Auction 182 3406 2,104,997 $
3 июня 2023 4 июня 2023 Auction 181 2672 989,981 $
4 марта 2023 5 марта 2023 Auction 180 2370 1,308,917 $
3 декабря 2022 4 декабря 2022 Auction 179 2700 1,367,833 $
3 сентября 2022 4 сентября 2022 Auction 178 2111 2,270,622 $
4 июня 2022 5 июня 2022 Auction 177 2523 1,336,651 $
5 марта 2022 6 марта 2022 Auction 176 2532 1,160,787 $
4 декабря 2021 5 декабря 2021 Auction 175 3081 1,457,563 $
4 сентября 2021 5 сентября 2021 Auction 174 2092 1,518,441 $
5 июня 2021 6 июня 2021 Auction 173 2410 1,568,971 $
6 марта 2021 7 марта 2021 Auction 172 1725 1,302,098 $
5 декабря 2020 6 декабря 2020 Auction 171 2283 1,735,955 $
5 сентября 2020 6 сентября 2020 Auction 170 2715 1,420,744 $
6 июня 2020 7 июня 2020 Auction 169 2308 1,519,304 $