Главная
Аукционы
Великобритания
Glendining & Co.
Glendining & Co.
Описание фирмы
Название
Glendining & Co.
Страна
Великобритания
Год основания
Статус
Организация закрыта
Аукционы
Обложка
Дата
Описание
Лотов
Сумма продаж
15 июня 1977
Catalogue of Gold Coins of the World
185
-
