Glendining & Co.

Описание фирмы

  • НазваниеGlendining & Co.
  • Страна Великобритания
  • Год основания
  • СтатусОрганизация закрыта

Аукционы

ОбложкаДатаОписаниеЛотовСумма продаж
15 июня 1977Catalogue of Gold Coins of the World185-