Numismad.Com Marcin Surgiewicz-Śliwiński
Описание фирмы
- НазваниеNumismad.Com Marcin Surgiewicz-Śliwiński
- Страна Польша
- Год основания
- СтатусОрганизация закрыта
Офис в Акваросса
- СтранаШвейцария
- ГородАкваросса
- АдресVia Bosco Ciossera 14
- Телефон+41767739248
- Emailnumismad@numismad.com
Офис в Варшаве
- СтранаПольша
- ГородВаршава
- Адресul. Drożdżowa 5
- Телефон+48506824518
- Emailnumismad@numismad.com
Аукционы
ОбложкаДатаОписаниеЛотовСумма продаж
14 апреля 202315 апреля 2023Aukcja 7 1549-
28 января 202329 января 2023Aukcja 6 2473-
12 ноября 2022Aukcja 5 1327-
24 сентября 202225 сентября 2022Aukcja 4 130427,904 $
23 июля 202224 июля 2022Aukcja 3 128021,296 $