Numismad.Com Marcin Surgiewicz-Śliwiński

Описание фирмы

  • НазваниеNumismad.Com Marcin Surgiewicz-Śliwiński
  • Страна Польша
  • Год основания
  • СтатусОрганизация закрыта

Офис в Акваросса

Офис в Варшаве

Аукционы

ОбложкаДатаОписаниеЛотовСумма продаж
14 апреля 202315 апреля 2023Aukcja 7 1549-
28 января 202329 января 2023Aukcja 6 2473-
12 ноября 2022Aukcja 5 1327-
24 сентября 202225 сентября 2022Aukcja 4 130427,904 $
23 июля 202224 июля 2022Aukcja 3 128021,296 $