Lucernae Numismática
Описание фирмы
- Название Lucernae Numismática
- Страна Испания
- Год основания 2002
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://lucernae.es/
Офис в Алькала-ла-Реаль
- Страна Испания
- Город Алькала-ла-Реаль
- Адрес C/ Bolivia, 12
- Телефон (+34) 953 82 74 35
- Email info@lucernae.es
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
27 апреля 2025 VIGESIMO SEXTA XXVI 930 Торги открыты
26 января 2025 VIGESIMO QUINTA XXV 517 53,171 $
22 декабря 2024 VIGESIMO QUARTA XXIV 563 68,332 $
24 ноября 2024 25 ноября 2024 VIGESIMO TERCERA XXIII 850 62,585 $
20 октября 2024 21 октября 2024 VIGESIMO SECUNDA XXII 411 41,781 $
21 июля 2024 22 июля 2024 VIGESIMO PRIMERA XXI 1123 79,051 $
2 июня 2024 3 июня 2024 VIGESIMA XX 932 57,944 $
24 марта 2024 25 марта 2024 DECIMONOVENA XIX 812 75,733 $
4 февраля 2024 5 февраля 2024 DECIMOOCTAVA XVIII 815 25,215 $
27 декабря 2023 28 декабря 2023 DECIMOSEPTIMA XVII 1050 85,546 $
29 октября 2023 30 октября 2023 DECIMOSEXTA XVI 1200 46,306 $
16 июля 2023 17 июля 2023 DECIMOQUINTA XV 920 31,944 $
25 мая 2023 26 мая 2023 DECIMOCUARTA XIV 683 19,107 $
16 апреля 2023 DECIMOTERCERA XIII 502 28,122 $
12 марта 2023 DUODECIMA XII 1352 18,440 $
19 февраля 2023 DECIMOPRIMERA XI 951 20,451 $
29 января 2023 DECIMA X 725 50,106 $
11 декабря 2022 NOVENA IX 873 48,395 $
22 мая 2022 OCTAVA VIII 409 16,530 $
15 мая 2022 LVCERNAE SEPTIMA VII 321 53,553 $