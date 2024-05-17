Знак
Описание фирмы
- Название Знак
- Страна Россия
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://www.znak-auction.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, 1 подъезд, офис 5000
- Телефон +7 (495) 744-0831
- Email info@znak-auction.ru
Офис в Санкт-Петербурге
- Страна Россия
- Город Санкт-Петербург
- Адрес наб. реки Фонтанки, д. 38, бизнес-центр «Дом Тургенева», офис 8
- Телефон +7 (812) 44 88 369
- Email spb@znak-auction.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
26 апреля 2025 Аукцион Эмиссия №38 652 Торги открыты
19 апреля 2025 Аукцион Собрание №47.4 Южная коллекция». Часть 4-я 450 -
12 апреля 2025 Аукцион Денежный знак №14 479 28,214 $
5 апреля 2025 Аукцион Наградной №24 269 235,111 $
29 марта 2025 Аукцион Собрание №53 170 10,767 $
29 марта 2025 Аукцион Собрание №52 140 129,142 $
22 марта 2025 Аукцион Денежный знак №13 500 19,574 $
15 марта 2025 Аукцион ZG-10x100 №6 100 5,187 $
15 марта 2025 Аукцион Нумизматический №18 291 132,006 $
8 марта 2025 Аукцион Собрание №46.5. «Американская Мечта». Часть 5-я 113 115,177 $
1 марта 2025 Аукцион Собрание №51. Отрезные чеки 269 144,949 $
22 февраля 2025 Аукцион Собрание №47.3. «Южная коллекция». Часть 3-я 589 102,018 $
15 февраля 2025 Аукцион Собрание №32.7 384 184,409 $
15 февраля 2025 Аукцион Наградной №23 189 140,600 $
8 февраля 2025 Аукцион Эмиссия №37 535 340,031 $
1 февраля 2025 Аукцион Собрание №50. Советская валюта 184 24,077 $
1 февраля 2025 Аукцион Собрание №46.4 «Американская Мечта». Часть 4-я 196 29,677 $
25 января 2025 Аукцион Денежный знак №12 579 20,378 $
18 января 2025 Аукцион Собрание №46.3 «Американская Мечта». Часть 3-я. 107 67,773 $
18 января 2025 Аукцион Блошиный рынок №3 500 1,929 $