ЮНОНА
Описание фирмы
- Название ЮНОНА
- Страна Россия
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://ru.bidspirit.com/ui/houses/ivno?lang=ru
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес
- Телефон 8-906-7771464
- Email ivnoauction@mail.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
11 апреля 2025 Аукцион 250 8,689 $
28 февраля 2025 Аукцион 212 9,447 $
24 января 2025 Аукцион 250 12,183 $
6 декабря 2024 Аукцион 250 13,682 $
25 октября 2024 Аукцион 240 8,298 $
13 сентября 2024 Аукцион 235 12,690 $
21 июня 2024 Аукцион LI 211 16,500 $
17 мая 2024 Аукцион L 257 18,188 $
5 апреля 2024 Аукцион XLVIIII 250 18,785 $
1 марта 2024 Аукцион XLVIII 250 7,748 $
26 января 2024 Аукцион XLVII 250 12,444 $
8 декабря 2023 Аукцион XLVI 250 14,924 $
27 октября 2023 Аукцион XLV 232 7,586 $
22 сентября 2023 Аукцион XLIIII 232 17,274 $
19 мая 2023 Аукцион XLIII 240 15,888 $
7 апреля 2023 Аукцион XLII 232 12,405 $
24 февраля 2023 Аукцион XLI 232 15,316 $
9 декабря 2022 Аукцион XL 232 14,421 $
21 октября 2022 Аукцион XXXVIIII 232 14,149 $
16 сентября 2022 Аукцион XXXVIII 232 19,275 $