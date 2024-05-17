Восточно-европейский
Описание фирмы
- Название Восточно-европейский
- Страна Россия
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://ru.bidspirit.com/ui/houses/vead?lang=ru
Офис в Санкт-Петербурге
- Страна Россия
- Город Санкт-Петербург
- Адрес 7-я линия Васильевского острова, д. 62, к.2, офис 1005
- Телефон +79991883370
- Email numiz3377@gmail.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
10 апреля 2025 Аукцион 12 929 13,423 $
18 марта 2025 Аукцион 11 170 152,681 $
27 февраля 2025 Аукцион 10 584 35,065 $
11 февраля 2025 Аукцион 9 227 34,989 $
15 января 2025 Аукцион 8 777 33,283 $
11 декабря 2024 Аукцион 7 212 61,883 $
14 ноября 2024 Аукцион 6 454 8,660 $
22 октября 2024 Аукцион 5 200 101,863 $
3 октября 2024 Аукцион 4 299 8,794 $
12 сентября 2024 Аукцион 3 265 7,445 $
28 августа 2024 Аукцион 2 251 15,309 $
27 июля 2024 Аукцион 1 129 35,880 $