Русское Наследие
Описание фирмы
- Название Русское Наследие
- Страна Россия
- Год основания 2015
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://rncoins.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес ул. Большая Дмитровка, д.32, строение 7-8, офис 30 Бизнес центр «На Большой Дмитровке»
- Телефон +7 (495) 722-02-29
- Email mail@rncoins.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
5 апреля 2025 Аукцион 32.2 283 99,254 $
5 апреля 2025 Аукцион 32.1 243 503,961 $
29 декабря 2024 Аукцион 48 329 7,064 $
21 декабря 2024 Аукцион 31.1 249 773,534 $
21 декабря 2024 Аукцион 31.2 212 134,688 $
9 ноября 2024 Аукцион 30.1 241 346,630 $
9 ноября 2024 Аукцион 30.2 225 133,871 $
25 августа 2024 28 августа 2024 Аукцион 47 323 27,880 $
22 июня 2024 Аукцион 29.1 127 13,868 $
22 июня 2024 Аукцион 29.3 102 42,839 $
22 июня 2024 Аукцион 29.2 176 280,593 $
5 мая 2024 Аукцион 46 263 22,998 $
6 апреля 2024 Аукцион 28.2 249 81,441 $
6 апреля 2024 Аукцион 28.1 369 1,173,418 $
3 марта 2024 Аукцион 45 301 56,102 $
21 января 2024 Аукцион 44 96 18,591 $
24 декабря 2023 Аукцион 260 11,101 $
16 декабря 2023 Аукцион 27.1 234 -
16 декабря 2023 Аукцион 27.2 166 85,278 $
12 ноября 2023 Аукцион 42 141 4,825 $