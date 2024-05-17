НИКО
Описание фирмы
- Название НИКО
- Страна Россия
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://nicoinvest.ru/
Офис в Санкт-Петербурге
- Страна Россия
- Город Санкт-Петербург
- Адрес Московский проспект, д. 79А, бизнес центр "Московский 79А", оф. 310,
- Телефон +7-812-988-21-00
- Email info@nicoinvest.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
14 марта 2018 Аукцион 26 786 265,310 $
14 февраля 2018 Аукцион 25 850 232,533 $
20 декабря 2017 Аукцион 24 920 514,892 $
22 ноября 2017 Аукцион 23 645 296,255 $
25 октября 2017 Аукцион 22 653 284,306 $
2 октября 2017 Аукцион 21 601 175,724 $
29 августа 2017 Аукцион 20 495 171,164 $
9 августа 2017 Аукцион 19 730 276,037 $
28 июня 2017 Аукцион 18 884 234,284 $
17 мая 2017 Аукцион 17 753 390,271 $
19 апреля 2017 Аукцион 16 529 180,002 $