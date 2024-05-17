MS67
Описание фирмы
- Название MS67
- Страна Россия
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://ms67.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес улица Александра Солженицына, д. 42
- Телефон +7 (926) 691-66-46
- Email info@ms67.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
30 апреля 2025 Аукцион 71 181 Торги открыты
29 апреля 2025 Аукцион 71 163 Торги открыты
28 апреля 2025 Аукцион 71 131 Торги открыты
12 апреля 2025 Аукцион 70 237 25,877 $
11 апреля 2025 Аукцион 70 254 14,982 $
10 апреля 2025 Аукцион 70 198 37,069 $
22 марта 2025 Аукцион 69 286 73,985 $
13 марта 2025 Аукцион 68 313 48,409 $
12 марта 2025 Аукцион 68 301 290,462 $
11 марта 2025 Аукцион 68 222 232,081 $
9 февраля 2025 Аукцион 67 152 137,840 $
8 февраля 2025 Аукцион 67 76 87,400 $
17 января 2025 Аукцион 66 229 18,307 $
16 января 2025 Аукцион 66 207 15,827 $
15 января 2025 Аукцион 66 153 64,907 $
11 января 2025 Аукцион 65 205 18,255 $
15 декабря 2024 Аукцион 64 94 6,041 $
12 декабря 2024 Аукцион 63 266 40,551 $
11 декабря 2024 Аукцион 63 243 172,369 $
28 ноября 2024 Аукцион 62 240 21,931 $