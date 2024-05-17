Luxcoins
Описание фирмы
- Название Luxcoins
- Страна Россия
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://ru.bidspirit.com/ui/houses/luxcoins?lang=ru
Офис в Мытищах
- Страна Россия
- Город Мытищи
- Адрес д. Пирогово, ул. Зеленая 28
- Телефон +79028811525
- Email luxcoin@mail.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
13 апреля 2025 6 апреля 2025 Аукцион 11 638 -
12 апреля 2025 5 апреля 2025 Аукцион 11 295 -
11 апреля 2025 4 апреля 2025 Аукцион 11 85 -
9 марта 2025 Аукцион 10.1 123 8,814 $
2 марта 2025 Аукцион 10 691 644,883 $
1 марта 2025 Аукцион 10 46 64,467 $
2 февраля 2025 Аукцион 9 588 659,271 $
1 февраля 2025 Аукцион 9 83 35,552 $
22 декабря 2024 Аукцион 8 680 656,110 $
21 декабря 2024 Аукцион 8 296 63,873 $
17 ноября 2024 Аукцион 7 576 516,244 $
16 ноября 2024 Аукцион 7 171 47,128 $
20 октября 2024 Аукцион 6 465 235,558 $
19 октября 2024 Аукцион 6 276 47,839 $
22 сентября 2024 Аукцион 5 494 273,942 $
18 августа 2024 Аукцион 4 526 223,649 $
14 июля 2024 Аукцион 3 401 127,248 $
3 июня 2024 Аукцион 2 452 142,818 $
31 марта 2024 23 марта 2024 Аукцион 1 437 9,175 $