Империал Северной Столицы
Описание фирмы
- Название Империал Северной Столицы
- Страна Россия
- Год основания 2024
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://ru.bidspirit.com/ui/houses/spbimperial?lang=ru
Офис в Санкт-Петербурге
- Страна Россия
- Город Санкт-Петербург
- Адрес
- Телефон +7(911)028-88-28
- Email office.spb.imperial@yandex.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
24 апреля 2025 Аукцион 5 235 Торги открыты
7 марта 2025 Аукцион 4 157 67,956 $
19 декабря 2024 Аукцион 3 255 79,806 $
5 ноября 2024 Аукцион 2 224 65,079 $
5 октября 2024 Аукцион 1 128 21,486 $