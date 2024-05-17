Империал Северной Столицы

Описание фирмы

  • Название Империал Северной Столицы
  • Страна Россия
  • Год основания 2024
  • Статус Действующая организация
  • Официальная страница https://ru.bidspirit.com/ui/houses/spbimperial?lang=ru
Официальная страница

Офис в Санкт-Петербурге

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
24 апреля 2025 Аукцион 5 235 Торги открыты
7 марта 2025 Аукцион 4 157 67,956 $
19 декабря 2024 Аукцион 3 255 79,806 $
5 ноября 2024 Аукцион 2 224 65,079 $
5 октября 2024 Аукцион 1 128 21,486 $

Открыто по подписке

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