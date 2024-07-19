SPQR Collection Sp z o.o
Описание фирмы
- НазваниеSPQR Collection Sp z o.o
- Страна Польша
- Год основания
- СтатусДействующая организация
- Официальная страницаhttps://www.biddr.com/auctions/spqrcollection/
Офис в Варшаве
- СтранаПольша
- ГородВаршава
- АдресKrucza nr 16/22
- Телефонspqrcollection@gmail.com
- Emailspqrcollection@gmail.com
Аукционы
ОбложкаДатаОписаниеЛотовСумма продаж
18 ноября 202519 ноября 2025Auction 11717Торги открыты
3 сентября 20254 сентября 2025Auction 10181763,726 $
16 июня 202517 июня 2025Auction 9159160,018 $
2 июня 20253 июня 2025Auction 8165169,431 $
8 апреля 20259 апреля 2025Auction 7149972,190 $
25 февраля 202527 февраля 2025Auction 6189971,146 $
16 января 2025Auction 569468,514 $
28 ноября 202430 ноября 2024Auction 4220273,478 $
4 октября 20245 октября 2024Auction 3117297,328 $
12 сентября 202413 сентября 2024Auction 2174022,130 $
19 июля 202420 июля 2024Auction 1110929,869 $