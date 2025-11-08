Antykwariat Derubeis
Описание фирмы
- НазваниеAntykwariat Derubeis
- Страна Польша
- Год основания
- СтатусДействующая организация
- Официальная страницаhttps://one.bid/ru/auctionslist/Antykwariat-Derubeis
Офис в Величка
- СтранаПольша
- ГородВеличка
- Адресul. Wygoda 16
- Телефон +48693550311
- Email kamil.swiderski@derubeis.pl
Аукционы
ОбложкаДатаОписаниеЛотовСумма продаж
8 ноября 2025II AUKCJA AUTOMATYCZNA ANTYKWARIATU DERUBEIS - 200 LAT KOLEI - PAPIERY WARTOŚCIOWE, KATALOGI, LITERATURA 208Торги открыты