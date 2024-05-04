Oslo Myntgalleri AS
Описание фирмы
- Название Oslo Myntgalleri AS
- Страна Норвегия
- Год основания 2012
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://oslomyntgalleri.no/
Офис в Осло
- Страна Норвегия
- Город Осло
- Адрес Elisenbergveien, 35
- Телефон +47 22416000
- Email kontakt@oslomyntgalleri.no
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
4 мая 2024 5 мая 2024 Auction 38 2102 3,120,847 $
25 ноября 2023 Auction 35 234 883,465 $
25 ноября 2023 26 ноября 2023 Auction 37 1372 1,008,921 $
25 ноября 2023 Auction 36 420 500,126 $
6 мая 2023 7 мая 2023 AUCTION 34 1501 933,163 $
6 мая 2023 AUCTION 33 177 962,612 $
19 ноября 2022 Auction 31 174 1,200,215 $
19 ноября 2022 20 ноября 2022 Auction 32 1196 981,843 $
7 мая 2022 Auction 29 136 966,309 $
7 мая 2022 Auction 30 1271 1,148,809 $
6 мая 2022 Auction 28 472 1,904,305 $
27 ноября 2021 28 ноября 2021 Auction no. 27 783 1,008,727 $
27 ноября 2021 Auction no. 26 349 643,834 $
8 мая 2021 9 мая 2021 Auction no. 25 900 1,669,043 $
8 мая 2021 Auction no. 24 340 714,170 $
28 ноября 2020 29 ноября 2020 Auction 23 960 638,157 $
28 ноября 2020 Auction 22 377 659,103 $
27 ноября 2020 Auctions 21 519 521,522 $
5 сентября 2020 omg19 432 1,963,217 $
5 сентября 2020 6 сентября 2020 omg20 1274 1,092,301 $