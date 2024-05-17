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Нумизматические аукционы Мексики

Список аукционных фирм

Название Аукционов Лотов Сумма продаж Страна
Briggs & Bustos Numismatic Auctions 7 3018 1,475,678 $ Mexico
Del Bosque, Briggs & Bustos 7 4086 398,625 $ Mexico