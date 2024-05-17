Varesi
Описание фирмы
- Название Varesi
- Страна Италия
- Год основания 1967
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://www.varesi.it/
Офис в Павия
- Страна Италия
- Город Павия
- Адрес Viale Montegrappa, 3
- Телефон +39 0382.57.06.85
- Email alberto@varesi.it
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
6 мая 2025 7 мая 2025 Numismatic Auction 85 1497 Торги открыты
18 ноября 2024 19 ноября 2024 Numismatic Auction 84 1143 32,926 $
27 сентября 2024 E-Live Auction 10 658 134,585 $
1 мая 2024 Numismatic Auction 83 1021 1,091,196 $
28 ноября 2023 29 ноября 2023 Sale 82 1062 1,595,904 $
20 сентября 2023 E-Sale 9 225 281,699 $
9 мая 2023 Sale 81 794 1,326,293 $
22 января 2023 E-Live Auction 8 699 120,491 $
23 декабря 2022 Charity Auction 250 44,404 $
9 ноября 2022 Sale 80 972 1,156,925 $
10 мая 2022 Sale 79 933 1,343,453 $
5 февраля 2022 6 февраля 2022 E-Sale 7 1608 322,076 $
1 октября 2021 Napoleone II Auction 814 78,592 $
30 сентября 2021 1 октября 2021 Sale 78 1519 1,261,958 $
5 мая 2021 e-sale 639 89,706 $
22 марта 2021 e.sale 4 629 105,539 $
22 января 2021 24 января 2021 Sale 77 1101 1,071,946 $
6 декабря 2020 Sale Proof 520 37,472 $
20 сентября 2020 Online auction “Gorgone” 412 153,482 $
31 мая 2020 Sale 1566 74,353 $