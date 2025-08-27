Historia Auktionshaus
Описание фирмы
- НазваниеHistoria Auktionshaus
- Страна Германия
- Год основания1995
- СтатусДействующая организация
- Официальная страницаhttps://historia.de
Офис в Берлине
- СтранаГермания
- ГородБерлин
- АдресManteuffelstrasse 27
- Телефон+49 30 – 218 18 18
- Email info@historia.de
Офис в Бремене
- СтранаГермания
- ГородБремен
- АдресFedelhören 19
- Телефон +49 421 328282
- Emailinfo@bolland-marotz.de
Аукционы
ОбложкаДатаОписаниеЛотовСумма продаж
27 августа 2025Аукцион 176235Торги открыты