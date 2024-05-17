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Нумизматические аукционы Дании

Список аукционных фирм

Название Аукционов Лотов Сумма продаж Страна
Alfa Numismatics ApS 16 2977 651,152 $ Denmark
Bruun Rasmussen 123 56803 36,130,480 $ Denmark