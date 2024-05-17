Klondike Auction
Описание фирмы
- Название Klondike Auction
- Страна Чешская Республика
- Год основания 2018
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://klondikeauction.cz
Офис в Праге
- Страна Чешская Республика
- Город Прага
- Адрес Mikanových 613/28
- Телефон +972-54-8086569
- Email office@klondike.co.il
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
13 апреля 2025 Auction 52 736 65,163 $
9 февраля 2025 Auction 48 761 42,168 $
21 ноября 2024 Auction 45 697 58,096 $
8 сентября 2024 Auction 40 1098 37,532 $
26 мая 2024 Auction 37 818 66,704 $
12 марта 2024 Auction 34 816 29,140 $
10 января 2024 Auction 31 750 32,125 $
10 ноября 2023 Auction 29 681 62,311 $
17 сентября 2023 Auction 27 1059 41,882 $
25 июня 2023 Auction 24 743 66,787 $
26 февраля 2023 27 февраля 2023 Auction 20 1478 16,924 $
10 июля 2022 Auction 3 828 10,463 $
11 июля 2021 Auction 2 549 10,890 $
14 ноября 2020 15 ноября 2020 Auction 1 1831 107,465 $