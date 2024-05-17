bankovky.com

Описание фирмы

  • Название bankovky.com
  • Страна Чешская Республика
  • Год основания
  • Статус Действующая организация
  • Официальная страница https://www.bankovky.com/
Официальная страница

Офис в Праге

  • Страна Чешская Республика
  • Город Прага
  • Адрес Korunní 1237/50, Vinohrady
  • Телефон +420 603 446 447
  • Email info@bankovky.com

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
15 ноября 2024 16 ноября 2024 Auction 6 1508 2,234,128 $
17 ноября 2023 19 ноября 2023 Auction 5 1276 1,260,524 $
18 ноября 2022 19 ноября 2022 Auction 4 1030 1,044,908 $

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