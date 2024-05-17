bankovky.com
Описание фирмы
- Название bankovky.com
- Страна Чешская Республика
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://www.bankovky.com/
Офис в Праге
- Страна Чешская Республика
- Город Прага
- Адрес Korunní 1237/50, Vinohrady
- Телефон +420 603 446 447
- Email info@bankovky.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
15 ноября 2024 16 ноября 2024 Auction 6 1508 2,234,128 $
17 ноября 2023 19 ноября 2023 Auction 5 1276 1,260,524 $
18 ноября 2022 19 ноября 2022 Auction 4 1030 1,044,908 $