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Lucernae Numismática

Описание фирмы

  • Название Lucernae Numismática
  • Страна Боливия
  • Год основания 2002
  • Статус Действующая организация
  • Официальная страница https://lucernae.es/
Официальная страница

Офис в Алькала-ла-Реаль

Аукционы

Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
15 мая 2022 LVCERNAE SEPTIMA VII 321 53,553 $
19 декабря 2021 LVCERNAE QVINTA V – SENATVS CONSVLTVM 463 34,861 $
5 декабря 2021 LUCERNAE QVARTA IV 858 72,386 $
7 ноября 2021 LVCERNAE TERTIA III 733 35,792 $
10 октября 2021 LVCERNAE SECVNDA II 1463 124,173 $
2 июня 2020 Lucernae Prima Auction 587 25,470 $