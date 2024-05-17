Lucernae Numismática
Описание фирмы
- Название Lucernae Numismática
- Страна Боливия
- Год основания 2002
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://lucernae.es/
Офис в Алькала-ла-Реаль
- Страна Испания
- Город Алькала-ла-Реаль
- Адрес C/ Bolivia, 12
- Телефон (+34) 953 82 74 35
- Email info@lucernae.es
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
15 мая 2022 LVCERNAE SEPTIMA VII 321 53,553 $
19 декабря 2021 LVCERNAE QVINTA V – SENATVS CONSVLTVM 463 34,861 $
5 декабря 2021 LUCERNAE QVARTA IV 858 72,386 $
7 ноября 2021 LVCERNAE TERTIA III 733 35,792 $
10 октября 2021 LVCERNAE SECVNDA II 1463 124,173 $
2 июня 2020 Lucernae Prima Auction 587 25,470 $