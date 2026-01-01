PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020
Monedas conmemorativas Tálero de Augusto II - Polonia
Tálero 1717A la muerte de Anna Sofía
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1717IGSR4076
Tálero 1719Boda
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1719IGSR3188
Tálero 1727luctuoso
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1727IGSR3036
Tálero 1697Clip de rifle
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1697R3068
Tálero 1705Orden del Águila Blanca
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentasSin fecha (1705)R5010
Secciones populares