flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas conmemorativas Tálero de Augusto II - Polonia

type-coin
type-coin

Tálero 1717

A la muerte de Anna Sofía
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1717IGSR4076
type-coin
type-coin

Tálero 1719

Boda
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1719IGSR3188
type-coin
type-coin

Tálero 1727

luctuoso
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1727IGSR3036
type-coin
type-coin

Tálero 1697

Clip de rifle
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1697R3068
type-coin
type-coin

Tálero 1699-1705

Clip de rifle
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1699R30811705R3016
type-coin
type-coin

Tálero 1705

Orden del Águila Blanca
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
Sin fecha (1705)R5010
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IITodas monedas polonesaspolonesas monedas con valor nominal TáleroSubastas numismáticas