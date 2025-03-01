flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Tálero 1699 "Clip de rifle" (Polonia, Augusto II)

Anverso Tálero 1699 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Tálero 1699 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso25,62 g
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalTálero
  • Año1699
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1699 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (81)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de 1699 "Clip de rifle". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 170 vendido en la subasta WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny por PLN 25000. La subasta tuvo lugar el 1 de marzo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Wójcicki - 14 de diciembre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
1001 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 PLN
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
419 $
Precio en la divisa de la subasta 360 EUR
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Stary Sklep - 12 de octubre de 2025
VendedorStary Sklep
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Niemczyk - 13 de septiembre de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Numedux - 5 de abril de 2025
VendedorNumedux
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Wójcicki - 7 de marzo de 2025
VendedorWójcicki
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Solidus Numismatik - 21 de mayo de 2024
VendedorSolidus Numismatik
Fecha21 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Numedux - 12 de abril de 2024
VendedorNumedux
Fecha12 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Berk - 13 de febrero de 2024
VendedorBerk
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta WCN - 13 de mayo de 2023
VendedorWCN
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 6 de mayo de 2023
VendedorHöhn
Fecha6 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta WCN - 19 de noviembre de 2022
VendedorWCN
Fecha19 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 12 de noviembre de 2022
VendedorHöhn
Fecha12 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Niemczyk - 17 de septiembre de 2022
VendedorNiemczyk
Fecha17 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Tálero 1699 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 14 de mayo de 2022
VendedorHöhn
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Tálero del 1699. "Clip de rifle"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1699. "Clip de rifle" es de 1900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1699. "Clip de rifle"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del 1699 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1699. "Clip de rifle"?

Para vender Tálero del 1699, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

