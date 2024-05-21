flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Tálero 1705 "Clip de rifle" (Polonia, Augusto II)

Anverso Tálero 1705 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Tálero 1705 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso25,62 g
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalTálero
  • Año1705
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1705 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de 1705 "Clip de rifle". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1046 vendido en la subasta Solidus Numismatik por EUR 3125. La subasta tuvo lugar el 21 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
1160 $
Precio en la divisa de la subasta 1100 EUR
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Poznański Dom Aukcyjny - 20 de octubre de 2024
VendedorPoznański Dom Aukcyjny
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
1565 $
Precio en la divisa de la subasta 6200 PLN
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Solidus Numismatik - 21 de mayo de 2024
VendedorSolidus Numismatik
Fecha21 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta WAG - 13 de noviembre de 2022
VendedorWAG
Fecha13 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Künker - 7 de octubre de 2022
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta WCN - 17 de noviembre de 2018
VendedorWCN
Fecha17 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 6 de junio de 2015
VendedorHöhn
Fecha6 de junio de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Niemczyk - 23 de mayo de 2015
VendedorNiemczyk
Fecha23 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Busso Peus - 31 de octubre de 2014
VendedorBusso Peus
Fecha31 de octubre de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2012
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 14 de abril de 2012
VendedorHöhn
Fecha14 de abril de 2012
ConservaciónVF
Precio
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta WCN - 14 de noviembre de 2009
VendedorWCN
Fecha14 de noviembre de 2009
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero 1705 "Clip de rifle" en subasta Gorny & Mosch - 15 de octubre de 2008
VendedorGorny & Mosch
Fecha15 de octubre de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Tálero del 1705. "Clip de rifle"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1705. "Clip de rifle" es de 1600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1705. "Clip de rifle"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del 1705 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1705. "Clip de rifle"?

Para vender Tálero del 1705, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
