Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" (Polonia, Augusto II)

Anverso Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso29,13 g
  • Diámetro45 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalTálero
  • Año1717
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4500 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (76)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de 1717 "A la muerte de Anna Sofía" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4831 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 9500. La subasta tuvo lugar el 15 de marzo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
3900 $
Precio en la divisa de la subasta 3900 USD
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
3411 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 EUR
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 5 de diciembre de 2024
VendedorKünker
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta COINSNET - 1 de diciembre de 2024
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta COINSNET - 1 de diciembre de 2024
VendedorCOINSNET
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Frühwald - 30 de junio de 2024
VendedorFrühwald
Fecha30 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 15 de octubre de 2023
VendedorWAG
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 9 de octubre de 2022
VendedorWAG
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Auction World - 17 de julio de 2022
VendedorAuction World
Fecha17 de julio de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WCN - 14 de mayo de 2022
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WCN - 14 de mayo de 2022
VendedorWCN
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Aurea - 6 de octubre de 2021
VendedorAurea
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Höhn - 29 de mayo de 2021
VendedorHöhn
Fecha29 de mayo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WAG - 14 de febrero de 2021
VendedorWAG
Fecha14 de febrero de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WDA - MiM - 24 de octubre de 2020
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WDA - MiM - 24 de octubre de 2020
VendedorWDA - MiM
Fecha24 de octubre de 2020
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Katz - 7 de junio de 2020
VendedorKatz
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Reinhard Fischer - 30 de mayo de 2020
VendedorReinhard Fischer
Fecha30 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta Künker - 19 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WDA - MiM - 28 de diciembre de 2019
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WDA - MiM - 28 de diciembre de 2019
VendedorWDA - MiM
Fecha28 de diciembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WCN - 16 de noviembre de 2019
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WCN - 16 de noviembre de 2019
VendedorWCN
Fecha16 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WCN - 11 de mayo de 2019
Polonia Tálero 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" en subasta WCN - 11 de mayo de 2019
VendedorWCN
Fecha11 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Tálero del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía" es de 4500 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1717. "A la muerte de Anna Sofía" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del 1717 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?

Para vender Tálero del 1717, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
