PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas de de Polonia 1717

Monedas conmemorativas

Anverso
Reverso
Ducado 1717 IGS A la muerte de Anna Sofía
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Tálero 1717 IGS A la muerte de Anna Sofía
Precio promedio4500 $
Ventas
076
Anverso
Reverso
2/3 táleros 1717 IGS A la muerte de Anna Sofía
Precio promedio1800 $
Ventas
041
Anverso
Reverso
1/3 tálero 1717 IGS A la muerte de Anna Sofía
Precio promedio520 $
Ventas
018
Anverso
Reverso
1/6 tálero 1717 IGS A la muerte de Anna Sofía
Precio promedio1300 $
Ventas
011
Anverso
Reverso
2 Groszy (Dwugrosz) 1717 IGS A la muerte de Anna Sofía
Precio promedio130 $
Ventas
023
Anverso
Reverso
1 grosz 1717 IGS A la muerte de Anna Sofía
Precio promedio130 $
Ventas
026
