Ducado 1717 IGS "A la muerte de Anna Sofía" (Polonia, Augusto II)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,986)
- Peso3,5 g
- Oro puro (0,111 oz) 3,451 g
- Diámetro21,2 mm
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominalDucado
- Año1717
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1717. IGS. "A la muerte de Anna Sofía"?
Para vender Ducado del 1717, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
