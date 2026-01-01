PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020
Monedas conmemorativas Ducado de Augusto II - Polonia
Ducado 1697Coronación
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1697IK077
Ducado 1697Coronación
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1697O064
Ducado 1710El retorno del trono polaco 1710
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1710R5001710PlataR7031710BronceR800
Ducado 1717A la muerte de Anna Sofía
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1717IGSR300
Ducado 1719Boda
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1719IGSR3022
Ducado 1727luctuoso
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas1727IGSR300
