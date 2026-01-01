flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas conmemorativas Ducado de Augusto II - Polonia

Ducado 1697

Coronación
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1697IK077
Ducado 1697

Coronación
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1697O064
Ducado 1710

El retorno del trono polaco 1710
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1710R5001710PlataR7031710BronceR800
Ducado 1717

A la muerte de Anna Sofía
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1717IGSR300
Ducado 1719

Boda
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1719IGSR3022
Ducado 1727

luctuoso
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1727IGSR300
