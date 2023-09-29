flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710". Plata (Polonia, Augusto II)

Variedad: Plata

Anverso Ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" Plata - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" Plata - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Diámetro19,5 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalDucado
  • Año1710
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:8600 USD
Gráfico de ventas en subastas Ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" Plata - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (3)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1710 "El retorno del trono polaco 1710". Plata. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 250 vendido en la subasta WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny por PLN 58000. La subasta tuvo lugar el 29 de septiembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia Ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" en subasta Wójcicki - 7 de octubre de 2023
VendedorWójcicki
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
13390 $
Precio en la divisa de la subasta 58000 PLN
Polonia Ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" en subasta Künker - 29 de enero de 2015
VendedorKünker
Fecha29 de enero de 2015
ConservaciónMS65 NGC
Precio
4067 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 EUR
Polonia Ducado 1710 "El retorno del trono polaco 1710" en subasta WCN - 12 de febrero de 2000
VendedorWCN
Fecha12 de febrero de 2000
ConservaciónUNC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710" es de 8600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1710 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1710. "El retorno del trono polaco 1710"?

Para vender Ducado del 1710, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

