flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Ducado 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)

Anverso Ducado 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso Ducado 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso3,5 g
  • Oro puro (0,111 oz) 3,451 g
  • Diámetro22 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalDucado
  • Año1719
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3600 USD
Gráfico de ventas en subastas Ducado 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (22)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1719 "Boda" con marca de ceca IGS. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1565 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 13000. La subasta tuvo lugar el 3 de julio de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
3442 $
Precio en la divisa de la subasta 12500 PLN
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 5 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha5 de julio de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
15313 $
Precio en la divisa de la subasta 13000 EUR
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Grün - 13 de noviembre de 2024
VendedorGrün
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 17 de julio de 2019
VendedorKünker
Fecha17 de julio de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 27 de junio de 2019
VendedorKünker
Fecha27 de junio de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 27 de junio de 2019
VendedorKünker
Fecha27 de junio de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta New York Sale - 9 de enero de 2019
VendedorNew York Sale
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Solidus Numismatik - 16 de diciembre de 2018
VendedorSolidus Numismatik
Fecha16 de diciembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Niemczyk - 22 de octubre de 2016
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Niemczyk - 22 de octubre de 2016
VendedorNiemczyk
Fecha22 de octubre de 2016
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta CNG - 7 de octubre de 2015
VendedorCNG
Fecha7 de octubre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 8 de junio de 2013
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 8 de junio de 2013
VendedorWCN
Fecha8 de junio de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2012
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 5 de junio de 2010
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 5 de junio de 2010
VendedorWCN
Fecha5 de junio de 2010
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 21 de junio de 2005
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2005
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Gorny & Mosch - 9 de marzo de 2004
VendedorGorny & Mosch
Fecha9 de marzo de 2004
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 18 de junio de 2001
VendedorKünker
Fecha18 de junio de 2001
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Ducado del 1719. IGS. "Boda"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1719. IGS. "Boda" es de 3600 USD. La moneda contiene 3,451 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 566,97 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1719. "Boda" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1719 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1719. IGS. "Boda"?

Para vender Ducado del 1719, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1719Todas monedas polonesaspolonesas de oro monedas polonesas monedas con valor nominal DucadoSubastas numismáticas