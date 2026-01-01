flag
Monedas de de Polonia 1719

Monedas conmemorativas

3 ducados 1719 IGS Boda
Precio promedio
Ventas
03
2 ducados 1719 IGS Boda
Precio promedio
Ventas
00
Ducado 1719 IGS Boda
Precio promedio3600 $
Ventas
022
Tálero 1719 IGS Boda
Precio promedio3800 $
Ventas
188
1/2 tálero 1719 IGS Boda
Precio promedio1200 $
Ventas
019
1/4 tálero 1719 IGS Boda
Precio promedio810 $
Ventas
07
1 8 tálero 1719 IGS Boda
Precio promedio780 $
Ventas
015
2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS Boda
Precio promedio180 $
Ventas
08
