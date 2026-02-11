flag
1 8 tálero 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,3 g
  • Diámetro25,5 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1 8 tálero
  • Año1719
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:780 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1 8 tálero de 1719 "Boda" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5046 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 2000. La subasta tuvo lugar el 7 de octubre de 2014.

Estado de conservación
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
VendedorMarciniak
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1046 $
Precio en la divisa de la subasta 3800 PLN
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
546 $
Precio en la divisa de la subasta 480 EUR
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 13 de agosto de 2020
VendedorKünker
Fecha13 de agosto de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 25 de junio de 2019
VendedorKünker
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 25 de junio de 2019
VendedorKünker
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 1 de marzo de 2018
VendedorKünker
Fecha1 de marzo de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Kroha - 7 de octubre de 2017
VendedorKroha
Fecha7 de octubre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 13 de mayo de 2017
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 13 de mayo de 2017
VendedorWCN
Fecha13 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 8 de octubre de 2014
VendedorKünker
Fecha8 de octubre de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 20 de noviembre de 2013
VendedorKünker
Fecha20 de noviembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 13 de marzo de 2013
VendedorKünker
Fecha13 de marzo de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Westfälische - 14 de febrero de 2012
VendedorWestfälische
Fecha14 de febrero de 2012
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 1 8 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 18 de junio de 2001
VendedorKünker
Fecha18 de junio de 2001
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1 8 tálero del 1719. IGS. "Boda"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 8 tálero del 1719. IGS. "Boda" es de 780 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 8 tálero del 1719. "Boda" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1 8 tálero del 1719 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 8 tálero del 1719. IGS. "Boda"?

Para vender 1 8 tálero del 1719, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

