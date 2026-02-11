1 8 tálero 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 8 tálero del 1719. IGS. "Boda" es de 780 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 8 tálero del 1719. "Boda" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1 8 tálero del 1719 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.