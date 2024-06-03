flag
2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3,63 g
  • Diámetro25,5 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 Groszy (Dwugrosz)
  • Año1719
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:180 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (8)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 Groszy (Dwugrosz) de 1719 "Boda" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7470 vendido en la subasta MARCINIAK por PLN 1500. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2024.

Estado de conservación
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 2 de marzo de 2025
VendedorHöhn
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
135 $
Precio en la divisa de la subasta 130 EUR
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta Marciniak - 13 de junio de 2024
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta Marciniak - 13 de junio de 2024
VendedorMarciniak
Fecha13 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
374 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 PLN
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta WAG - 8 de noviembre de 2020
VendedorWAG
Fecha8 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta Numimarket - 17 de septiembre de 2018
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta Numimarket - 17 de septiembre de 2018
VendedorNumimarket
Fecha17 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta WAG - 15 de enero de 2017
VendedorWAG
Fecha15 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 26 de mayo de 2007
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 26 de mayo de 2007
VendedorWCN
Fecha26 de mayo de 2007
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 12 de febrero de 2000
Polonia 2 Groszy (Dwugrosz) 1719 IGS "Boda" en subasta WCN - 12 de febrero de 2000
VendedorWCN
Fecha12 de febrero de 2000
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1719. IGS. "Boda"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1719. IGS. "Boda" es de 180 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1719. "Boda" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1719 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 Groszy (Dwugrosz) del 1719. IGS. "Boda"?

Para vender 2 Groszy (Dwugrosz) del 1719, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

