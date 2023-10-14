flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

1/4 tálero 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Westfälische Auktionsgesellschaft

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso8,5 g
  • Diámetro30 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1/4 tálero
  • Año1719
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:810 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (7)

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1/4 tálero de 1719 "Boda" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 695 vendido en la subasta Stary Sklep por PLN 9700. La subasta tuvo lugar el 14 de octubre de 2023.

Estado de conservación
Polonia 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
427 $
Precio en la divisa de la subasta 400 EUR
Polonia 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Stary Sklep - 15 de octubre de 2023
VendedorStary Sklep
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
2249 $
Precio en la divisa de la subasta 9700 PLN
Polonia 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta WAG - 24 de enero de 2016
VendedorWAG
Fecha24 de enero de 2016
ConservaciónVF
Precio
Polonia 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Westfälische - 23 de noviembre de 2015
VendedorWestfälische
Fecha23 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Polonia 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 8 de diciembre de 2012
VendedorHöhn
Fecha8 de diciembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Polonia 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2012
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Polonia 1/4 tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Gorny & Mosch - 14 de octubre de 2009
VendedorGorny & Mosch
Fecha14 de octubre de 2009
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1/4 tálero del 1719. IGS. "Boda"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1/4 tálero del 1719. IGS. "Boda" es de 810 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/4 tálero del 1719. "Boda" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1/4 tálero del 1719 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/4 tálero del 1719. IGS. "Boda"?

Para vender 1/4 tálero del 1719, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

