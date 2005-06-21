3 ducados 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)
Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Detalles técnicos
- MetalOro (0,986)
- Peso10,5 g
- Oro puro (0,3329 oz) 10,353 g
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominal3 ducados
- Año1719
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 3 ducados de 1719 "Boda" con marca de ceca IGS. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 437 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 9500. La subasta tuvo lugar el 21 de junio de 2005.
¿Dónde vender la moneda de 3 ducados del 1719. IGS. "Boda"?
Para vender 3 ducados del 1719, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.