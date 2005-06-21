3 ducados 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 3 ducados de 1719 "Boda" con marca de ceca IGS. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 437 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 9500. La subasta tuvo lugar el 21 de junio de 2005.

Estado de conservación XF (3)