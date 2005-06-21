flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

3 ducados 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)

Anverso 3 ducados 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso 3 ducados 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso10,5 g
  • Oro puro (0,3329 oz) 10,353 g

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal3 ducados
  • Año1719
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 ducados 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 3 ducados de 1719 "Boda" con marca de ceca IGS. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 437 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 9500. La subasta tuvo lugar el 21 de junio de 2005.

Estado de conservación
Polonia 3 ducados 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 21 de junio de 2005
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2005
ConservaciónXF
Precio
11570 $
Precio en la divisa de la subasta 9500 EUR
Polonia 3 ducados 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 12 de marzo de 2004
VendedorKünker
Fecha12 de marzo de 2004
ConservaciónXF
Precio
9779 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 EUR
Polonia 3 ducados 1719 IGS "Boda" en subasta Leu - 8 de mayo de 2001
VendedorLeu
Fecha8 de mayo de 2001
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Dónde vender la moneda de 3 ducados del 1719. IGS. "Boda"?

Para vender 3 ducados del 1719, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

