flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Tálero 1719 IGS "Boda" (Polonia, Augusto II)

Anverso Tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso29,22 g
  • Diámetro46 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalTálero
  • Año1719
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3800 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1719 IGS "Boda" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (87)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de 1719 "Boda" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 536 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 28000. La subasta tuvo lugar el 31 de enero de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Marciniak - 7 de febrero de 2026
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Marciniak - 7 de febrero de 2026
VendedorMarciniak
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónMS63 NGC
Precio
6163 $
Precio en la divisa de la subasta 22000 PLN
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2025
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2025
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
2147 $
Precio en la divisa de la subasta 7800 PLN
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
VendedorMarciniak
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
VendedorJerzykowski
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 25 de septiembre de 2024
VendedorKünker
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 26 de julio de 2024
VendedorKünker
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Möller - 22 de mayo de 2024
VendedorMöller
Fecha22 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Poznański Dom Aukcyjny - 17 de febrero de 2024
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Poznański Dom Aukcyjny - 17 de febrero de 2024
VendedorPoznański Dom Aukcyjny
Fecha17 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Wójcicki - 7 de octubre de 2023
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Wójcicki - 7 de octubre de 2023
VendedorWójcicki
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 23 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha23 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 23 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha23 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 23 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha23 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Poznański Dom Aukcyjny - 25 de marzo de 2023
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Poznański Dom Aukcyjny - 25 de marzo de 2023
VendedorPoznański Dom Aukcyjny
Fecha25 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 24 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Künker - 2 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Höhn - 12 de noviembre de 2022
VendedorHöhn
Fecha12 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2022
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Stack's - 29 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha29 de agosto de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Stary Sklep - 15 de febrero de 2026
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Stary Sklep - 15 de febrero de 2026
Polonia Tálero 1719 IGS "Boda" en subasta Stary Sklep - 15 de febrero de 2026
VendedorStary Sklep
Fecha15 de febrero de 2026
ConservaciónAU55 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Tálero del 1719. IGS. "Boda"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1719. IGS. "Boda" es de 3800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1719. "Boda" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del 1719 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1719. IGS. "Boda"?

Para vender Tálero del 1719, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1719Todas monedas polonesaspolonesas de plata monedas polonesas monedas con valor nominal TáleroSubastas numismáticas