PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Ducado 1697 IK "Coronación" (Polonia, Augusto II)

Anverso Ducado 1697 IK "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso Ducado 1697 IK "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso3,5 g

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalDucado
  • Año1697
  • Casa de monedaDresde
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3900 USD
Gráfico de ventas en subastas Ducado 1697 IK "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (75)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1697 "Coronación" con marca de ceca IK. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 719 vendido en la subasta Stary Sklep por PLN 37000. La subasta tuvo lugar el 10 de febrero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Künker - 5 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha5 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
4241 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 EUR
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
2956 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 EUR
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Numisbalt - 11 de mayo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha11 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Busso Peus - 30 de abril de 2025
VendedorBusso Peus
Fecha30 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Heritage - 23 de junio de 2024
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Heritage - 23 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha23 de junio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Stary Sklep - 11 de febrero de 2024
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Stary Sklep - 11 de febrero de 2024
VendedorStary Sklep
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Stack's - 17 de agosto de 2023
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Stack's - 17 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha17 de agosto de 2023
ConservaciónXF45 ANACS
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Künker - 17 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta V. GADOURY - 12 de marzo de 2022
VendedorV. GADOURY
Fecha12 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta GINZA - 20 de noviembre de 2021
VendedorGINZA
Fecha20 de noviembre de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Künker - 28 de septiembre de 2021
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Busso Peus - 29 de abril de 2021
VendedorBusso Peus
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Marciniak - 12 de febrero de 2021
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Marciniak - 12 de febrero de 2021
VendedorMarciniak
Fecha12 de febrero de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Künker - 29 de septiembre de 2020
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2020
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Niemczyk - 20 de junio de 2020
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Niemczyk - 20 de junio de 2020
VendedorNiemczyk
Fecha20 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Marciniak - 9 de junio de 2020
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta Marciniak - 9 de junio de 2020
VendedorMarciniak
Fecha9 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
******
Polonia Ducado 1697 IK "Coronación" en subasta WAG - 15 de marzo de 2020
VendedorWAG
Fecha15 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Ducado del 1697. IK. "Coronación"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1697. IK. "Coronación" es de 3900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1697. "Coronación" con letras IK?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1697 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1697. IK. "Coronación"?

Para vender Ducado del 1697, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
