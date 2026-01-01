flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas de de Polonia 1697

Monedas conmemorativas

Anverso
Reverso
2 ducados 1697 Coronación
Precio promedio6100 $
Ventas
083
Anverso
Reverso
2 ducados 1697 Coronación
Precio promedio15000 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
Anverso
Reverso
Ducado 1697 IK Coronación
Precio promedio3900 $
Ventas
077
Anverso
Reverso
Ducado 1697 O Coronación
Precio promedio2900 $
Ventas
064
Anverso
Reverso
Tálero 1697 Clip de rifle
Precio promedio1200 $
Ventas
068
