PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2 ducados 1697 "Coronación" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso7 g
  • Diámetro27 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 ducados
  • Año1697
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaLeipzig
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6100 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 ducados de 1697 "Coronación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Leipzig. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 462 vendido en la subasta NIEMCZYK - Dom Aukcyjny por PLN 29500. La subasta tuvo lugar el 20 de junio de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Marciniak - 13 de octubre de 2023
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Marciniak - 13 de octubre de 2023
VendedorMarciniak
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
6963 $
Precio en la divisa de la subasta 30000 PLN
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta V. GADOURY - 25 de marzo de 2023
VendedorV. GADOURY
Fecha25 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
5929 $
Precio en la divisa de la subasta 5500 EUR
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Niemczyk - 20 de junio de 2020
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Niemczyk - 20 de junio de 2020
VendedorNiemczyk
Fecha20 de junio de 2020
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Grün - 12 de noviembre de 2019
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Grün - 15 de mayo de 2019
VendedorGrün
Fecha15 de mayo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta New York Sale - 9 de enero de 2019
VendedorNew York Sale
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta CNG - 7 de octubre de 2015
VendedorCNG
Fecha7 de octubre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta WCN - 8 de junio de 2013
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta WCN - 8 de junio de 2013
VendedorWCN
Fecha8 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta UBS - 5 de septiembre de 2007
VendedorUBS
Fecha5 de septiembre de 2007
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 18 de junio de 2001
VendedorKünker
Fecha18 de junio de 2001
ConservaciónVF
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta UBS - 11 de septiembre de 2000
VendedorUBS
Fecha11 de septiembre de 2000
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta GGN - 24 de octubre de 1998
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta GGN - 24 de octubre de 1998
VendedorGGN
Fecha24 de octubre de 1998
ConservaciónSin grado
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 2 ducados del 1697. "Coronación" es de 6100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 ducados del 1697 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

Para vender 2 ducados del 1697, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

