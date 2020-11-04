flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2 ducados 1697 "Coronación" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso7 g
  • Diámetro27 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 ducados
  • Año1697
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaLeipzig
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15000 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 ducados de 1697 "Coronación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Leipzig. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1992 vendido en la subasta Dr. Busso Peus Nachf. por EUR 21000. La subasta tuvo lugar el 4 de noviembre de 2020.

Estado de conservación
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 24 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha24 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
17884 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 EUR
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Teutoburger - 9 de diciembre de 2021
VendedorTeutoburger
Fecha9 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Busso Peus - 5 de noviembre de 2020
VendedorBusso Peus
Fecha5 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
24614 $
Precio en la divisa de la subasta 21000 EUR
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 20 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha20 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Meister & Sonntag - 18 de noviembre de 2011
VendedorMeister & Sonntag
Fecha18 de noviembre de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Niemczyk - 23 de octubre de 2010
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Niemczyk - 23 de octubre de 2010
VendedorNiemczyk
Fecha23 de octubre de 2010
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 21 de junio de 2005
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2005
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 12 de marzo de 2004
VendedorKünker
Fecha12 de marzo de 2004
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 2 ducados del 1697. "Coronación" es de 15000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 ducados del 1697 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

Para vender 2 ducados del 1697, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1697Todas monedas polonesaspolonesas de oro monedas polonesas monedas con valor nominal 2 ducadosSubastas numismáticas