Ducado 1697 O "Coronación" (Polonia, Augusto II)

Anverso Ducado 1697 O "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso Ducado 1697 O "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Niemczyk

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso3,5 g
  • Diámetro20 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalDucado
  • Año1697
  • Casa de monedaDresde
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2900 USD
Gráfico de ventas en subastas Ducado 1697 O "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (64)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1697 "Coronación" con marca de ceca O. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2378 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 6000. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2023.

Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Busso Peus - 6 de noviembre de 2025
VendedorBusso Peus
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
4139 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 EUR
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Niemczyk - 13 de septiembre de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
3860 $
Precio en la divisa de la subasta 14000 PLN
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Marciniak - 3 de junio de 2025
VendedorMarciniak
Fecha3 de junio de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Niemczyk - 21 de septiembre de 2024
VendedorNiemczyk
Fecha21 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Marciniak - 13 de octubre de 2023
VendedorMarciniak
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Numisbalt - 14 de mayo de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Künker - 17 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Höhn - 14 de mayo de 2022
VendedorHöhn
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Höhn - 20 de noviembre de 2021
VendedorHöhn
Fecha20 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Künker - 28 de septiembre de 2021
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta WCN - 14 de noviembre de 2020
VendedorWCN
Fecha14 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Busso Peus - 5 de noviembre de 2020
VendedorBusso Peus
Fecha5 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Niemczyk - 20 de junio de 2020
VendedorNiemczyk
Fecha20 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Künker - 30 de enero de 2020
VendedorKünker
Fecha30 de enero de 2020
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Frankfurter - 8 de noviembre de 2019
VendedorFrankfurter
Fecha8 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Künker - 10 de octubre de 2019
VendedorKünker
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Niemczyk - 16 de marzo de 2019
VendedorNiemczyk
Fecha16 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Busso Peus - 9 de noviembre de 2018
VendedorBusso Peus
Fecha9 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1697 O "Coronación" en subasta Niemczyk - 27 de octubre de 2018
VendedorNiemczyk
Fecha27 de octubre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Ducado del 1697. O. "Coronación"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1697. O. "Coronación" es de 2900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1697. "Coronación" con letras O?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1697 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1697. O. "Coronación"?

Para vender Ducado del 1697, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

