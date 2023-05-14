Ducado 1697 O "Coronación" (Polonia, Augusto II)
Foto hecha por: Niemczyk
Detalles técnicos
- MetalOro
- Peso3,5 g
- Diámetro20 mm
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominalDucado
- Año1697
- Casa de monedaDresde
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1697 "Coronación" con marca de ceca O. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2378 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 6000. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Ducado del 1697. O. "Coronación"?
Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1697. O. "Coronación" es de 2900 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1697. "Coronación" con letras O?
La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1697 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1697. O. "Coronación"?
Para vender Ducado del 1697, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.