flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2 ducados 1697 "Coronación" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso7 g
  • Diámetro23 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 ducados
  • Año1697
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6100 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 ducados 1697 "Coronación" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (82)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 ducados de 1697 "Coronación". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2366 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 13000. La subasta tuvo lugar el 17 de marzo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Höhn - 15 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3256 $
Precio en la divisa de la subasta 2800 EUR
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Stary Sklep - 8 de noviembre de 2025
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Stary Sklep - 8 de noviembre de 2025
VendedorStary Sklep
Fecha8 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
4774 $
Precio en la divisa de la subasta 17500 PLN
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Münzenonline - 22 de noviembre de 2024
VendedorMünzenonline
Fecha22 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 25 de septiembre de 2024
VendedorKünker
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta WCN - 18 de mayo de 2024
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta WCN - 18 de mayo de 2024
VendedorWCN
Fecha18 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Numisbalt - 12 de mayo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha12 de mayo de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 22 de marzo de 2024
VendedorKünker
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 1 de febrero de 2024
VendedorKünker
Fecha1 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Höhn - 11 de noviembre de 2023
VendedorHöhn
Fecha11 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Stary Sklep - 15 de octubre de 2023
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Stary Sklep - 15 de octubre de 2023
VendedorStary Sklep
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Marciniak - 1 de junio de 2023
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Marciniak - 1 de junio de 2023
VendedorMarciniak
Fecha1 de junio de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Teutoburger - 25 de mayo de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Numisbalt - 14 de mayo de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Künker - 17 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha28 de agosto de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Morton & Eden - 20 de julio de 2022
VendedorMorton & Eden
Fecha20 de julio de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Hess Divo - 1 de junio de 2022
VendedorHess Divo
Fecha1 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 2 ducados 1697 "Coronación" en subasta Numisbalt - 21 de mayo de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha21 de mayo de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 2 ducados del 1697. "Coronación" es de 6100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 ducados del 1697 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 ducados del 1697. "Coronación"?

Para vender 2 ducados del 1697, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1697Todas monedas polonesaspolonesas de oro monedas polonesas monedas con valor nominal 2 ducadosSubastas numismáticas