Tálero 1697 "Clip de rifle" (Polonia, Augusto II)

Anverso Tálero 1697 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Tálero 1697 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso26 g
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalTálero
  • Año1697
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1697 "Clip de rifle" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (68)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de 1697 "Clip de rifle". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3762 vendido en la subasta Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn por EUR 3600. La subasta tuvo lugar el 23 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Stary Sklep - 8 de noviembre de 2025
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Stary Sklep - 8 de noviembre de 2025
VendedorStary Sklep
Fecha8 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
1691 $
Precio en la divisa de la subasta 6200 PLN
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Jerzykowski - 6 de abril de 2025
VendedorJerzykowski
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
1045 $
Precio en la divisa de la subasta 4050 PLN
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Grün - 14 de mayo de 2024
VendedorGrün
Fecha14 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 11 de noviembre de 2023
VendedorHöhn
Fecha11 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Künker - 24 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Künker - 23 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha23 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 6 de mayo de 2023
VendedorHöhn
Fecha6 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Künker - 7 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha7 de febrero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta WAG - 15 de enero de 2023
VendedorWAG
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Höhn - 12 de noviembre de 2022
VendedorHöhn
Fecha12 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta WAG - 9 de octubre de 2022
VendedorWAG
Fecha9 de octubre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Teutoburger - 3 de marzo de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha3 de marzo de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Wójcicki - 2 de marzo de 2022
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Wójcicki - 2 de marzo de 2022
VendedorWójcicki
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Grün - 11 de mayo de 2021
VendedorGrün
Fecha11 de mayo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1697 "Clip de rifle" en subasta Gorny & Mosch - 20 de abril de 2021
VendedorGorny & Mosch
Fecha20 de abril de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Tálero del 1697. "Clip de rifle"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1697. "Clip de rifle" es de 1200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1697. "Clip de rifle"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del 1697 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1697. "Clip de rifle"?

Para vender Tálero del 1697, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
