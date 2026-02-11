flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Ducado 1727 IGS "luctuoso" (Polonia, Augusto II)

Anverso Ducado 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso Ducado 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: E. Kopicki

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso3,5 g
  • Oro puro (0,111 oz) 3,451 g
  • Diámetro22 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalDucado
  • Año1727
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Precios de subastas (0)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1727. IGS. "luctuoso"?

Para vender Ducado del 1727, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

