Monedas de de Polonia 1727

Monedas conmemorativas

Ducado 1727 IGS luctuoso
Precio promedio
Ventas
00
Tálero 1727 IGS luctuoso
Precio promedio4500 $
Ventas
036
2/3 táleros 1727 IGS luctuoso
Precio promedio1200 $
Ventas
156
1/3 tálero 1727 IGS luctuoso
Precio promedio490 $
Ventas
055
1/6 tálero 1727 IGS luctuoso
Precio promedio490 $
Ventas
023
2 Groszy (Dwugrosz) 1727 IGS luctuoso
Precio promedio240 $
Ventas
071
