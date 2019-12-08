2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" (Polonia, Augusto II)
Foto hecha por: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso17,22 g
- Diámetro34,8 mm
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominal2/3 táleros
- Año1727
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2/3 táleros de 1727 "luctuoso" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 300 vendido en la subasta WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny por PLN 18500. La subasta tuvo lugar el 4 de marzo de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 2/3 táleros del 1727. IGS. "luctuoso"?
Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2/3 táleros del 1727. IGS. "luctuoso" es de 1200 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2/3 táleros del 1727. "luctuoso" con letras IGS?
La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2/3 táleros del 1727 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 2/3 táleros del 1727. IGS. "luctuoso"?
Para vender 2/3 táleros del 1727, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.