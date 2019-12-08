flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso17,22 g
  • Diámetro34,8 mm

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2/3 táleros
  • Año1727
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (55)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2/3 táleros de 1727 "luctuoso" con marca de ceca IGS. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 300 vendido en la subasta WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny por PLN 18500. La subasta tuvo lugar el 4 de marzo de 2023.

Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de octubre de 2025
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 de octubre de 2025
VendedorDom Aukcyjny Art Magnat
Fecha29 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
436 $
Precio en la divisa de la subasta 370 EUR
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 25 de mayo de 2025
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 25 de mayo de 2025
VendedorWójcicki
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
587 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 PLN
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Numimarket - 13 de mayo de 2025
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Numimarket - 13 de mayo de 2025
VendedorNumimarket
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Niemczyk - 21 de septiembre de 2024
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Niemczyk - 21 de septiembre de 2024
VendedorNiemczyk
Fecha21 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 26 de julio de 2024
VendedorKünker
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta WAG - 14 de enero de 2024
VendedorWAG
Fecha14 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 10 de marzo de 2023
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Wójcicki - 10 de marzo de 2023
VendedorWójcicki
Fecha10 de marzo de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 14 de mayo de 2022
VendedorHöhn
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Teutoburger - 9 de diciembre de 2021
VendedorTeutoburger
Fecha9 de diciembre de 2021
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta WAG - 11 de julio de 2021
VendedorWAG
Fecha11 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta WAG - 14 de febrero de 2021
VendedorWAG
Fecha14 de febrero de 2021
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2020
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2020
VendedorCOINSNET
Fecha24 de mayo de 2020
ConservaciónXF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Höhn - 23 de mayo de 2020
VendedorHöhn
Fecha23 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio


Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta COINSNET - 8 de diciembre de 2019
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta COINSNET - 8 de diciembre de 2019
VendedorCOINSNET
Fecha8 de diciembre de 2019
ConservaciónXF
Precio


¿Dónde comprar?
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Stary Sklep - 15 de febrero de 2026
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Stary Sklep - 15 de febrero de 2026
Polonia 2/3 táleros 1727 IGS "luctuoso" en subasta Stary Sklep - 15 de febrero de 2026
VendedorStary Sklep
Fecha15 de febrero de 2026
ConservaciónAU53 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 2/3 táleros del 1727. IGS. "luctuoso"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2/3 táleros del 1727. IGS. "luctuoso" es de 1200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2/3 táleros del 1727. "luctuoso" con letras IGS?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2/3 táleros del 1727 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2/3 táleros del 1727. IGS. "luctuoso"?

Para vender 2/3 táleros del 1727, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

